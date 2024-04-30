Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


30 Nisan 2024 04:54
Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 işçi alım süreci yedekler

30-31 Mayıs 2023 de yapılan kura cekiminde asil çıkan veya yedek çıkan,

Yedek çıkıp çağırılan var mı?

Ben Kocaeli 5. yedeğim sıra gelir mi sizce?

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