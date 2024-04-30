Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Nisan 2024 05:36
Eşin kazanç getirici faaliyeti nedeniyle soruşturma

Bir polis memurunun kazanç getirici ek bir faaliyette bulunması meslekten ihraç mı gerektirir ? Durum şöyle ki eşinin yaptığı bir işten dolayı rakip firma çimlere polis hakkında ek kazanç getirici faaliyet yapıyor şeklinde sadece telefon numarası belirterek ihbarda bulunuyor. Ama bu arkadaşın hesabına giren çıkan bu işle ilgili tek kuruş para yok. Eşi yapıyor bu faaliyetleri. Eşi de polis memuru arkadaşımıza doğal olarak aile bağı sebebiyle para gönderiyor ve alıyor. Daha önce böyle bir soruşturma geçiren oldu mu? Bilgisi olan var mı? Yanımda çalışan bir arkadaşımızın başında böyle bir durum mevcut


Kesinbilgi42
Memur
30 Nisan 2024 05:37
düzettme çimlere gibi olmuş cimere olacaktı

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
30 Nisan 2024 06:52
savunma eşim yapıyor ben bu işle ilgilinin olmadığını beyan et. karıştırma elinin hesabına para falan gönderdiğini ticari kayıt ve ruhsalların eşinin üzerine olduğunu belgele. polisin ticaret yapması ihraç sebebi evet. ama cimer yazısı senin müdürün önüne gelecek ekipler bilgi ister senden sende yazabilirsin güçlü bir savunma bişey çıkacağını sanmam ama tedbirli ol

Kesinbilgi42
Memur
30 Nisan 2024 06:56
devrem arkadaşın eşinin adına hiç bir belge yok vergi levhası vs. internet site ve Instagram adresi üzerinden satış gibi bir şey. orada şunu demek istedim ben normal olaraktan eşi bu arkadaşın hesabına karısı olduğu için ailevi bağ sebebiyle para gönderiyor İllaki. başka da bu arkadaşı bağlayan bir durumu yok
Gydm, 6 saat önce
savunma eşim yapıyor ben bu işle ilgilinin olmadığını beyan et. karıştırma elinin hesabına para falan gönderdiğini ticari kayıt ve ruhsalların eşinin üzerine olduğunu belgele. polisin ticaret yapması ihraç sebebi evet. ama cimer yazısı senin müdürün önüne gelecek ekipler bilgi ister senden sende yazabilirsin güçlü bir savunma bişey çıkacağını sanmam ama tedbirli ol

Kadrocupoliss
Aday Memur
30 Nisan 2024 07:07

Elden versin ya da kira fatura vs giderleri gibi sistemden yapılacak ödemeleri kendisi yapsın daha mantıklı

Kesinbilgi42, 6 saat önce
devrem arkadaşın eşinin adına hiç bir belge yok vergi levhası vs. internet site ve Instagram adresi üzerinden satış gibi bir şey. orada şunu demek istedim ben normal olaraktan eşi bu arkadaşın hesabına karısı olduğu için ailevi bağ sebebiyle para gönderiyor İllaki. başka da bu arkadaşı bağlayan bir durumu yok

Memurhaps
Şube Müdürü
30 Nisan 2024 07:20
Parayı eş gönderebilir ticareti yapan eşin birde vergiye bildirsin vergiye tabimi diye. Ben bir şey çıkmaz ticareti yapan sen değilsin sonuçta.

sinanpolat22
Şef
30 Nisan 2024 10:23
hiçbir şey olmaz. tüm prosedür eşinin üstünden yürüyorsa sana bir şey olmaz. eşin sana para gönderebilir ve buna da kimse karışamaz. soruşturma açıldığı gibi kapanır. tabii her şey anlattığın gibiyse, yazmayı unuttuğun bir husus yoksa
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