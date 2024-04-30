Eşin kazanç getirici faaliyeti nedeniyle soruşturma

savunma eşim yapıyor ben bu işle ilgilinin olmadığını beyan et. karıştırma elinin hesabına para falan gönderdiğini ticari kayıt ve ruhsalların eşinin üzerine olduğunu belgele. polisin ticaret yapması ihraç sebebi evet. ama cimer yazısı senin müdürün önüne gelecek ekipler bilgi ister senden sende yazabilirsin güçlü bir savunma bişey çıkacağını sanmam ama tedbirli ol

savunma eşim yapıyor ben bu işle ilgilinin olmadığını beyan et. karıştırma elinin hesabına para falan gönderdiğini ticari kayıt ve ruhsalların eşinin üzerine olduğunu belgele. polisin ticaret yapması ihraç sebebi evet. ama cimer yazısı senin müdürün önüne gelecek ekipler bilgi ister senden sende yazabilirsin güçlü bir savunma bişey çıkacağını sanmam ama tedbirli ol