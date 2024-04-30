Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Nisan 2024 05:36
kazanç getirici faaliyet
Bir polis memurunun kazanç getirici ek bir faaliyette bulunması meslekten ihraç mı gerektirir ? Durum şöyle ki eşinin yaptığı bir işten dolayı rakip firma çimlere polis hakkında ek kazanç getirici faaliyet yapıyor şeklinde sadece telefon numarası belirterek ihbarda bulunuyor. Ama bu arkadaşın hesabına giren çıkan bu işle ilgili tek kuruş para yok. Eşi yapıyor bu faaliyetleri. Eşi de polis memuru arkadaşımıza doğal olarak aile bağı sebebiyle para gönderiyor ve alıyor. Daha önce böyle bir soruşturma geçiren oldu mu? Bilgisi olan var mı? Yanımda çalışan bir arkadaşımızın başında böyle bir durum mevcut

Kesinbilgi42
Memur
30 Nisan 2024 05:37
düzettme çimlere gibi olmuş cimere olacaktı
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