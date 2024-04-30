Bir polis memurunun kazanç getirici ek bir faaliyette bulunması meslekten ihraç mı gerektirir ? Durum şöyle ki eşinin yaptığı bir işten dolayı rakip firma çimlere polis hakkında ek kazanç getirici faaliyet yapıyor şeklinde sadece telefon numarası belirterek ihbarda bulunuyor. Ama bu arkadaşın hesabına giren çıkan bu işle ilgili tek kuruş para yok. Eşi yapıyor bu faaliyetleri. Eşi de polis memuru arkadaşımıza doğal olarak aile bağı sebebiyle para gönderiyor ve alıyor. Daha önce böyle bir soruşturma geçiren oldu mu? Bilgisi olan var mı? Yanımda çalışan bir arkadaşımızın başında böyle bir durum mevcut

Bir polis memurunun kazanç getirici ek bir faaliyette bulunması meslekten ihraç mı gerektirir ? Durum şöyle ki eşinin yaptığı bir işten dolayı rakip firma çimlere polis hakkında ek kazanç getirici faaliyet yapıyor şeklinde sadece telefon numarası belirterek ihbarda bulunuyor. Ama bu arkadaşın hesabına giren çıkan bu işle ilgili tek kuruş para yok. Eşi yapıyor bu faaliyetleri. Eşi de polis memuru arkadaşımıza doğal olarak aile bağı sebebiyle para gönderiyor ve alıyor. Daha önce böyle bir soruşturma geçiren oldu mu? Bilgisi olan var mı? Yanımda çalışan bir arkadaşımızın başında böyle bir durum mevcut