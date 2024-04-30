Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Nisan 2024 07:26
İpka talebinin iptali

Herkese hayırlı günler ipka talebinde bulunmuştum ama artık ipkaya gerek kalmadı ipka talebinin iptali için herhangi bir dilekçe başvuru yapılabiliyor mu?

Teşekkürler

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