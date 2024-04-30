Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


30 Nisan 2024 09:11
Ünvan değişikliği

Selamün aleyküm, 7433 sayılı kanun ile kadroya geçen personel ünvan değişikliği sınavına girebilir mi?

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