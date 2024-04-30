Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Nisan 2024 09:37
zorunlu hizmet affı sonrası zorunlu hizmette çalışmak

Arkadaşlar merhaba zorunlu hizmet affı ile muaf olmuştum. Sonrasında zorunlu hizmet olan bir okula geçtim. Hizmet puanını arttırımlı mı alacağım?

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlik meslek kanunu müjde geldi!!!MEB GYS TercihBence rotasyon hazırlığıİle göre maasBurslulukKılık kıyafetRotasyon ne zaman gelecekÖğretmene yumruk atan veli tutuklandıİş içi eş durumu tayiniSeçim görevi parası??

Sözlük

çimpe kalesi 1 birini son kez gördüğünü bilmemek 1 sebastian 1 sessiz kalmak 1 yabani böğürtlen 1 güne bir atasözü bırak 1 arşak 3 Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 2 ziyaretçiler kanalı 1 Biber dolgulu yeşil zeytin 4

Son Haberler

İstanbul'da müşteriye 'sigara içilmez' dayağıİstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltıBorsa güne yatay seyirle başladıPatron işçilerin tuvalet sürelerini not ettiErkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?