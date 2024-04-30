Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Nisan 2024 09:43
Hukuk işleri

İdari soruşturma kapsamında ifadeler verildi üzerinden 45 gün dolduğu halde muhakkik tekrardan ifadeye çağırabilir mi konu ile bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim şimdiden teşekkürler

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