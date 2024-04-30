Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Nisan 2024 10:29
657 memur 399 memurun yanına eş durumu istemesi

Günaydın herkese.

Ben 399 kapsamında yeni atandım. Eşim ise 6-7 yıllık 657 kapsamında memur. Eş durumu ile yanıma gelmesi için belli bir süre çalışmam gerekiyor mu? Devlet istifa etme ihtimalime karşılık bi zaman geçmesini zorunlu tutuyor mu? Yoksa 2 ay sonra eş durumu isteyebilir mi?

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