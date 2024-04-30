Üniversite son sınıfta başka üniversiteye geçiş yapilabilirmi

herhangi bir ilde fen bilgisi öğretmenliği 4.sinifta okurken kaydimi dondurdum. 1 sene sonra başka bir şehirde yine o şehrin üniversitesinin fen bilgisi öğretmenliği 4. sınıfına kayıt yapabilir miyim yada geçiş yapabilir miyim geciş yapmak istediğim okulun puanı daha dusuk

herhangi bir ilde fen bilgisi öğretmenliği 4.sinifta okurken kaydimi dondurdum. 1 sene sonra başka bir şehirde yine o şehrin üniversitesinin fen bilgisi öğretmenliği 4. sınıfına kayıt yapabilir miyim yada geçiş yapabilir miyim geciş yapmak istediğim okulun puanı daha dusuk