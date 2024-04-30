Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Nisan 2024 10:37
Üniversite son sınıfta başka üniversiteye geçiş yapilabilirmi
herhangi bir ilde fen bilgisi öğretmenliği 4.sinifta okurken kaydimi dondurdum. 1 sene sonra başka bir şehirde yine o şehrin üniversitesinin fen bilgisi öğretmenliği 4. sınıfına kayıt yapabilir miyim yada geçiş yapabilir miyim geciş yapmak istediğim okulun puanı daha dusuk

kutalmışkagan
Aday Memur
30 Nisan 2024 11:55

yatay geçişler 1.ve 4. sınıfta olmaz.

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