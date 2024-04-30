KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


30 Nisan 2024 11:55
Pomem parkur sınavı için önerileriniz

Merhaba, pomem parkurunda yeterli kondüksiyona sahibim bir hafta sonra da sınav var. Sizce bu süreç içerisinde fitness da cardio yapıp vücudumu daha da kuvvetlendirmeli miyim ? Yoksa parkur antremanlarına katılıp sürekli süremimi kontrol etmeliyim ? Bu kısa zamanda benim için hangisi daha yararlı olur ya da başka tavsiyeleriniz varsa nelerdir ? Cevaplarsanız çok sevinirim. Teşekkürler

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