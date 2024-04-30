Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Nisan 2024 12:27
Vekalet aylığı

Merhaba kolay gelsin.

Bakanlıkta Genel Müdür olarak göerv yapmakta iken, görevden allınarak 2 yıl süreyle Genel Müdürlük mali hakları ödenmek üzere Bakanlık Müşaviri olarak atanan kişi bu sefer Genel Müdürlüğe Boş Kadroya vekaleten atanmıştır. Bu kişiye vekalet ücreti ödenir mi ödenirse nasıl ödenir.

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