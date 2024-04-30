Okulların kapanmasına 27 gün kala boş gunume bahçe nöbeti konması .. Normal günlerde nöbetimi itina ile tutarken gerekçe gösterilmeden yav öyle oldu zaten bişey olmaz denerek bahçe nöbeti boş gunume alındı tek benim ama başka kimsenin değil.. Sormadım geleceğim vazife verilmiş yaparız ama neden böyle oldu ..sordum yav öyle oldu denildi benden memnunmus müdürüm de dün denetime geldi puan verdi hepsini memnunum isaretledi peki o zaman neden

Okulların kapanmasına 27 gün kala boş gunume bahçe nöbeti konması .. Normal günlerde nöbetimi itina ile tutarken gerekçe gösterilmeden yav öyle oldu zaten bişey olmaz denerek bahçe nöbeti boş gunume alındı tek benim ama başka kimsenin değil.. Sormadım geleceğim vazife verilmiş yaparız ama neden böyle oldu ..sordum yav öyle oldu denildi benden memnunmus müdürüm de dün denetime geldi puan verdi hepsini memnunum isaretledi peki o zaman neden