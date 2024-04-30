Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Nisan 2024 13:01
Sözleşmeli Per İzin & 3+1

Merhaba daha önce 5 aylık sözleşmeli personel olarak çalışıp daha üst bir ünvana geçmek için istifa ettim daha sonra yeniden sözleşmeli olarak atandım önceki dönem hizmetim yıllık izinden ve 3+1 görev süresinden sayılır mı?

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