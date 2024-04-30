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Editörler : alex 10


30 Nisan 2024 13:30
Süper Lig Tahmin Yarışması 35. Hafta

Maç Başlangıcı : 3 Mayıs 2024 Saat: 20:00

Ankaragücü-Alanya

Beşiktaş-Rize

İstanbul-Adana demir

Kayseri-Karagümrük

Samsun-Trabzon

Başakşehir-Kasımpaşa

Gaziantep-Hatay

Galatasaray-Sivas

Antalya-Pendik

Konya-Fenerbahçe

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