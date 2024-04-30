Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Nisan 2024 13:32
Yeni başlayan tekniker maaşı nedir?

Şu an üniversitesi de yeni başlayan tekniker maaşı nedir? Bi arkadaş 33 bin dedi. Bu kadar az mı?


yusuferdugan
Aday Memur
30 Nisan 2024 14:17

şartlara göre değişiyor benim kadro derece kademem 9/2 35.558 alıyorum


lastcheva
Memur
30 Nisan 2024 14:20

Şart?

yusuferdugan, 20 dk. önce

şartlara göre değişiyor benim kadro derece kademem 9/2 35.558 alıyorum


hsnd
Başbakan Müsteşarı
30 Nisan 2024 14:26

Sitenin maaş robotuna girip ön lisans mezunu 9/2 derece kademedeki (bes, medeni durum, çocuk durumu, başlama tarihi gibi bilgileri girerek) maaşı hesaplatın. Üç aşağı beş yukarı çıkan maaşı alırsınız. Bugün başlayan bekar bes kesilmeyen teknikerin maaşını 35 Bin TL civarında hesaplıyor robot. Arkadaşın şartlar dediği benim parantez içerisinde yazdıklarım gibi şartlar olabilir.

lastcheva, 17 dk. önce

Şart?

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

sözleşmeli eş tayiniYardımcı Hizmetlerde Çekilen ÇilelerimSözleşmeli personeller eş durumu tayini yardıma ihtiyacım varSözleşmeliden sözleşmeliye geçişYeni başlayan tekniker maaşı nedir?7433 Sayılı Kanun ve Sözleşmeli Personelin Tayini Hakkındasözleşmeli personel izinGörevde Yükselme İçin Bölüm Önerisi

Sözlük

güne bir atasözü bırak 1 Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 2 The Expendables 2012 1 akasya 1 demokrasilerde çare tükenmez 1 erdener abi 1 şeyh 1 sebastian 1 zafiyetinden istifade ile kandırmak 1 birini son kez gördüğünü bilmemek 1

Son Haberler

Yargıtay Başkanı seçiminin 30. turunda da sonuç çıkmadı seçim 6 Mayıs'a ertelendiAK Parti MYK toplandıAdana'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı11 ilde Bozdoğan-33 operasyonu: 58 gözaltıArıza yapan aracını kaldırmak için çağırdığı kamyonun altında kaldı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?