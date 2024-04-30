Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Nisan 2024 13:40
becayiş ankara
Ankara etlik şehir veya Keçiören eğitim araştırmaya becayiş düşünüyorum. gülhane eah tayım

Çok Yazılan Konular

2023/5 hagb atama red/idari dava açma hk2024/5 Arşiv araştırması sonucu red gelen oldu mu?Sosyologlar hangi sınıftan maaş alır??KAMUYA GİRİŞTE DİPLOMANIN ASLI ARANIR MI?2024/5 atama sms gelmeyenler !Alt bölge hazirana kadar redÇok acil yarına kadar cevapRaporAkıl sağlığı raporunu, ÇKYS'ye düşmeden alsak sorun olur mu?Hac saglik

Sözlük

yabani böğürtlen 3 Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 2 Biber dolgulu yeşil zeytin 4 güne bir fıkra bırak 2 Bugün olanlar 6 sebastian 1 akasya 1 çimpe kalesi 1 güne bir atasözü bırak 1 zafiyetinden istifade ile kandırmak 1

Son Haberler

Yargıtay Başkanı seçiminin 30. turunda da sonuç çıkmadı seçim 6 Mayıs'a ertelendiAK Parti MYK toplandıAdana'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı11 ilde Bozdoğan-33 operasyonu: 58 gözaltıArıza yapan aracını kaldırmak için çağırdığı kamyonun altında kaldı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?