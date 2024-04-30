Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Nisan 2024 13:47
eş durumu - Ağustos
merhabalar,eşim askeri personel 20 Ağustos'ta şu anki görev yerinden ayrılıp yeni görev yerinde Eylül'de başlayacak. Atamasi çıktığı için tarihler ile ilgili sorun yaşar mıyım?

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