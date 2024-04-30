Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


30 Nisan 2024 13:50
Bu Konuda Ne yapmalıyım

Bir kamu kurumunda şef kadrosunda görev yapmaktayım. Yaklaşık 1 yıldır kurumun personel eksikliği gerekçesiyle. Maaş, Taşınır, Satınalma, personel işleri, tüm yazışmalar aklınıza gelen tüm programlar bunun yanı sıra fotokopi çekme, evrak kayıt anlayacağınız bir kurumda ayrı ayrı birimlerin yaptığı tüm işler tarafımca yapılmaktadır. Bir alt İdarecime beni unvanım dışında bir işte çalıştırılamayacağını ve bu kadar işin tarafıma yüklenemeyeceğimi belirttim. Oda bir personel talep ettiklerini ancak talebin değerlendirildiğini sözlü olarak bildirdi. Şimdi ne yapmalıyım

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