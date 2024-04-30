Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Nisan 2024 14:32
Tamamlayıcı sağlık sigortası

merhabalar arkadaşlar tamamlayıcı sağlık sigortası hakkında bilgisi olan arkadaşlara sorum olacak. bende 20mm böbrek taşı var ameliyatla alınması gerekiyor. eskiden taş için gitmiştim kaydım gözüküyor. tamamlayıcı sağlık sigortasi yaptırsam ameliyatı karşılar mı ? daha önce hiç tamamlayıcı yaptırmadım bu konuda bir bilgim yok. İstanbul'da olduğum için devlet hastaneleri çok geç gün veriyor. ozellerde 65 bin fiyat çekiyor. yaptırsam bu şartlar da karşılar mı bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.


Lowertiks
Aday Memur
30 Nisan 2024 14:36
Öncesinden belli olan hastalıkları karşılamaz.

szymanski
Aday Memur
30 Nisan 2024 14:36
tamamdır hocam teşekkür ederim
Lowertiks, 2 saat önce
Öncesinden belli olan hastalıkları karşılamaz.
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