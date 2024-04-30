Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Nisan 2024 14:45
Maaş adaletsizliği

17 yıllık memurum benden bir yıl daha az memuriyeti olan bir öğretmenin maaşının benden 500 TL daha fazla olması nasıl bir adaletir.Yazin bir buçuk iki ay yaz tatili.Hafta sonu tatil. Her türlü resmi tatiller. Sabah okula gidip öğleden sonra dersi olmadığı için evine gelir. Uzman öğretmen başöğretmen unvanları ile ekstra ücret. Ben hiç öğleden sonra işim yok deyip eve gelmedim.Gece çalışıyorum,hafta sonu calisiyorum, ek gorevlere gidiyorum. Şimdi kimse bana sende öğretmen olsaydın demesin. Adaletsizliği sende olsaydın olmasaydın gibi cümlelerle pekistiirmeyin.

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