tarıma atanan memurlar

arkadaşlar bı biz kaldık herkes yerleşti. bir wp grubu kurmamız lazım. bu işin sonu pek selamete çıkmayacak gibi duruyor

arkadaşlar bı biz kaldık herkes yerleşti. bir wp grubu kurmamız lazım. bu işin sonu pek selamete çıkmayacak gibi duruyor