Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


30 Nisan 2024 14:52
tarıma atanan memurlar
arkadaşlar bı biz kaldık herkes yerleşti. bir wp grubu kurmamız lazım. bu işin sonu pek selamete çıkmayacak gibi duruyor

muhendisman07
Aday Memur
30 Nisan 2024 15:42

Sürecin uzaması umutsuzluğa sürüklüyor ama bir şekilde sonucu görüp ona göre bakmak lazım


BestRAMOOO.64
Aday Memur
30 Nisan 2024 15:52
0553560139 ramazan kamuda çalışıp atanamayan
muhendisman07, 49 dk. önce

Sürecin uzaması umutsuzluğa sürüklüyor ama bir şekilde sonucu görüp ona göre bakmak lazım

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