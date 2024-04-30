Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Nisan 2024 15:03

Oyak 64. Genel Kurul Toplantısı'nda 2023 Nema Oranı tahminleri???

Bu ankete 1 saat 27 dakikada, 1 kişi oy kullandı


göktürkyusuuf
Aday Memur
30 Nisan 2024 15:41
Genel Kurul toplantısı ne zaman?

ist.fetih1453
Aday Memur
30 Nisan 2024 15:59

Net tarih bilgisi yok. Geçen sene 29 Nisan da yapılmıştı. Bekliyoruz bakalım. En geç Mayıs sonu olur.

göktürkyusuuf, 50 dk. önce
Genel Kurul toplantısı ne zaman?
Toplam 2 mesaj

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