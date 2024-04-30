KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Nisan 2024 15:21
Ankaraya atanmak isteyen uluslararası ilişkiler mezunu

Ankara'daki b grubu memurluklara atanmak için kaç puan gerekir? çok uzun zamandır kpss girmedim, özelde çalışıyorum ama ciddi ciddi artık sınava girip kamuya geçiş yapmak istiyorum. Bıktım özel sektörün saçmalıklarından


historival
Aday Memur
30 Nisan 2024 15:27
85üstü alırsan rahat edersin
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İç işleri bakanlığı personel alımıZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Artık Atama yok Düzeyine inecekHagb'li olup da Atanan?çevre şehircilik ve karayolları alımı Sağlık Kurulu Psikiyatri Hakkında2024/1 merkezi atamada 3000 civarı kadro açılacakAile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) (Psikoloji) MAAŞkpss lisansta derece yapmis arkadaslar her derse kac dk ayırdınız?asil atanan istifa ederse yedek çağırılır mı?

Sözlük

Biber dolgulu yeşil zeytin 4 ziyaretçiler kanalı 1 The Expendables 2012 1 erdener abi 1 güne bir atasözü bırak 1 Halka Arz 1 çimpe kalesi 1 işkembe çorbası 1 sessiz kalmak 2 The Expendables 2014 1

Son Haberler

Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandıİstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandıTersanedeki kazada yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit olduİsrail polisi, Kudüs'te Türk vatandaşını şehit ettiAdıyaman'da iki komiseri şehit eden polis memuru tutuklandı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?