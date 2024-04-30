Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Nisan 2024 15:43
Tarım ve orman bakanlığı

2024/4 tarım ve orman bakanlığı destek personeli olarak yerleştim.güvenlik soruşturması ne zaman biter,bizi ne zaman ararlar

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