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Editörler : supporters.


30 Nisan 2024 15:59
Memur Olmayana Kız Yok Mağdurları

Bir dönemin meşhur söylemlerinden biriydi kızımızı memura vermek istiyoruz, bu grupta da daha önce böyle bir şey başından geçmiş sonradan memur olmuş adaylar var mıdır?

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