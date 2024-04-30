Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


30 Nisan 2024 16:02
Cezası ne olur?

Herkese merhaba. Bir üniversitede Yhs sınıfında hizmetli olarak çalışan bir memurum. İsteğim dışında olan süresiz görevlendirme ile başka bir iş yapıyorum gerekçe ise personel eksikliği. Şimdi de hafta sonu 2 gün üniversiteye bağlı başka bir yerde çalışmamı istiyorlar. Bu nöbeti işçilere güzel bir paraya yaptırıyorlar bana ücret ödemesi yapılmayıp izin verilecekmiş. Ben bu nöbete gitmek istemediğimi söyledim. Sıra bana geldiği zaman bu 2 gün nöbete gitmezsem başıma neler gelir?

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