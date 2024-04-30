Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Nisan 2024 16:17
10.900 yedekler ve çkys
Selam arkadaşlar; 10.900 yedeklerden ( yerleşme sonucu açıklanan iller ) bilgi var mı ?

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