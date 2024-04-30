Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Nisan 2024 16:38
Zorunlu hizmet hakkında

Merhaba, 3 yıl zorunlu hizmetini yapan bir öğretmen eş durumu yaptıktan sonra, tayin olduğu ilde kaç sene çalışmak zorundadır ? eş durumu ile tayin olduktan sonra, eşi farklı bir ile tayin alırsa öğretmen olan eş hemen tekrardan tayin alabilir mi yine eş durumundan yoksa belirli bir zorunlu hizmet yılı var mı tekrar. Benim eşim öğretmen, ben farklı bir birimde memurum.

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlik meslek kanunu müjde geldi!!!MEB GYS Tercihİle göre maasBence rotasyon hazırlığıKılık kıyafetSeçim görevi parası??BurslulukÖğretmene yumruk atan veli tutuklandıRotasyon ne zaman gelecekİş içi eş durumu tayini

Sözlük

Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 2 çimpe kalesi 1 san sebastian cheesecake 4 sebastian 1 güne bir fıkra bırak 2 akasya 1 Midye baklava 2 erdener abi 1 Biber dolgulu yeşil zeytin 4 güne bir atasözü bırak 1

Son Haberler

Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklamaErdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli olduBeşiktaş'ın eski hocası federasyonu denetleyecek'Yeni doğan bebek' vurgunu şebekesi operasyonunda 14 kişi tutuklandıTır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?