Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Nisan 2024 16:47
Sağlık Bakanlığı Mühendis Maaşları ve Yan ödemeleri hakkında..

Öncelikle herkese selamlar.. Bir devlet hastanesinde 657 ye tabi radyoloji teknikeri olarak çalışmaktayım. Bu yıl mühendislikten mezun oluyroum ve sağlık bakanlığında ünvan değişikliği sınavına girip mühendislik kadrosuna geçmeyi hedefliyorum. Şuan sek maaş + teşvik ödemesi +ek ödeme + döner sermaye ve değişken olarak nöbet ödemesi alıyorum. Mühendislikte güncel olarak bunların ücretleri nedir veya maaş yanında alınan ödemeler nelerdir acaba ? Teşekkür ediyorum..

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