Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


30 Nisan 2024 17:33
EKPSS / TAHMİNLER

Arkadaşlar merhabalar . Önlisans 38 Net sizce kaç puan yapar veya sıralama nasıl gelir . İnternetteki puan hesaplama sistemleri 2022 sınavı için

O yüzden güvenemiyorum .

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