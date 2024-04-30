Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Nisan 2024 17:52
Aynı kpss puanı ile ikinci tercih verilir mi?

Herkese iyi günler 2022 kpss puanıyla atandım ama arşiv sonucum olumsuz geldi. Davam vardı şimdi beraat ettim. Yeniden alım olursa aynı puanla tercih yapabilir miyim?

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