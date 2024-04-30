Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Nisan 2024 18:30
yol harcırah
arkadaşlar yolluklar yatması 4 5 ayı bulabilirmiş bilginiz olsun mutemetten söylediler kesin bir bilgi de veremeyiz deyip açık kapı bırakıyorlar yatiracagi para bildiğin değer kaybetti umrunda değiller tabi geçmiş olsun bize

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