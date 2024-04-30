Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Nisan 2024 21:41
kınama cezası
Usulden bozulan cezaya tekrar soruşturma açılır mı. Yoksa kesin iptal mi sayılır

Android60
Genel Müdür
30 Nisan 2024 21:44

Yeniden soruşturma açarlar. Ya kınama yada uyarma alırsın


ey.imikis
30 Nisan 2024 22:12

Alırsın değil verirler.

Android60, 3 saat önce

Yeniden soruşturma açarlar. Ya kınama yada uyarma alırsın


veba1982
Genel Müdür
30 Nisan 2024 22:44
ceza verme zaman asimi muhtemelen dolmuştur.sorusturma açsa bile ceza veremez

Komando11
Aday Memur
30 Nisan 2024 22:57
2 sene dolmadı
veba1982, 2 saat önce
ceza verme zaman asimi muhtemelen dolmuştur.sorusturma açsa bile ceza veremez

cimbom6028
Şef
01 Mayıs 2024 00:15
usulden bozulan cezanın bozulma nedenini yazarsan yardımcı olalım nasıl bir hata yapılmış yazarımızın usul olarak
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