Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Nisan 2024 21:41
Usul yönünden bozulan kınama cezası

Usulden bozulan cezaya tekrar soruşturma açılır mı. Yoksa kesin iptal mi sayılır


Android60
Genel Müdür
30 Nisan 2024 21:44

Yeniden soruşturma açarlar. Ya kınama yada uyarma alırsın


ey.imikis
Aday Memur
30 Nisan 2024 22:12

Alırsın değil verirler.

Android60, Dün

Yeniden soruşturma açarlar. Ya kınama yada uyarma alırsın


veba1982
Genel Müdür
30 Nisan 2024 22:44
ceza verme zaman asimi muhtemelen dolmuştur.sorusturma açsa bile ceza veremez

Komando11
Aday Memur
30 Nisan 2024 22:57
2 sene dolmadı
veba1982, Dün
ceza verme zaman asimi muhtemelen dolmuştur.sorusturma açsa bile ceza veremez

cimbom6028
Şef
01 Mayıs 2024 00:15
usulden bozulan cezanın bozulma nedenini yazarsan yardımcı olalım nasıl bir hata yapılmış yazarımızın usul olarak

Never give up 21
Aday Memur
01 Mayıs 2024 01:01

Aynısı benimde başıma yine aynı cezanın geleceği söyleniyor bende tekrar mahkemeye verip bu sefer esas tan bozulmasını talep edecem emniyet ant içmiş bize ceza vermek için


Komando11
Aday Memur
01 Mayıs 2024 09:51
Savunmada istenilen ceza yazılmamış
cimbom6028, 11 saat önce
usulden bozulan cezanın bozulma nedenini yazarsan yardımcı olalım nasıl bir hata yapılmış yazarımızın usul olarak
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