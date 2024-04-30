Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
30 Nisan 2024 21:46
3+1li - kadrolu Eş durumu tayini

Müstakbel eşim 3+1 li olarak ağustos 2023'te sağlık bakanlığına anestezi teknikeri olarak atandı. Ben 2019 eylül'de sağlık bakanlığına acil ambulans bakım teknikeri olarak atandım ve 2024 ocakta tayin istedim.

Sormak istediğim şeyler

Evlendiğimizde eş durumu tayini nasıl çalışır?

2024 eylül ayında eşim tayin isterse hangi kurallara göre eş durumuu hakkını kullanıp yanıma gelebilcek yada gelemeyecek?

Bu konuyla ilgili net bilgiye hangi birimle iletişime geçerek öğrenebilirim?

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