Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


30 Nisan 2024 22:23
Tarım bakanlığı destek personeli kıyafet serbest

Kıyafet serbest mi yoksa onların verdiğini mi giycez

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı tebligat gelmeye başladıTarım bakanlığı koruyucu giyimTarım bakanlığı destek personeli maaşıFarklı ilden gelecek olmama rağmen acilen kuruma çağırılıyorumTayin meselesi hakkinda bakanlikKültür ve turizm bakanlığı 1629 alımında tebligatı gelen oldu mu ?tarıma atanan memurlarOrman Muhafaza Memuru maaşıTarım bakanlığı destek personeli maaşıPTT UETS (ELEKTRONİK TEBLİGAT KAÇ GÜNDE GELİR) TARIM BAKANLIĞI

Sözlük

The Expendables 2014 1 zafiyetinden istifade ile kandırmak 1 işkembe çorbası 1 Biber dolgulu yeşil zeytin 4 ziyaretçiler kanalı 1 Bugün olanlar 8 çimpe kalesi 1 erdener abi 1 sessiz kalmak 2 arşak 3

Son Haberler

Belediye Başkanlarının intibaklarıİdare Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin Karar Yayımlandı1 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıklarıBitcoin'in fiyatı 60 bin doların altına gerilediHırsız baltayı taşa vurdu: Çaldığı bisiklet hakimin çıktı, tutuklandı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?