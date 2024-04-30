Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Nisan 2024 22:33
Sözleşmeli Personel Aile Birliği Tayini 3+1 Yıla mı çıkarıldı?

merhaba arkadaşlar adalet bakanlığı son yayınlanan atama takvimine göre 1 yıl olan aile birliği mazeret tayini 3+1 yıla çıkarılmış sanırım. Bu doğru mu? kurumda müdüre sordum, o doğru dedi. ama pek emin değilim. bilgisi olan yazabilirse çok sevinirim. herkese kolaylıklar diliyorum.

2024 Yılı İsteğe Bağlı Personel Atama Planlaması yazısından alıntılanmıştır.

Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun (4/B) maddesinde; "Bu fıkranın diğer paragraflarındaki hükümler ile özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon unvanlarında çalıştırılmak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı ünvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon ünvanı ile aynı ünvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar." hükmü yer almakta olup 28.11.2022 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak göreve başlayanlar anılan Kanun'da belirtilen süre şartlarına haiz olmadan NAS ve aile birliği mazereti kapsamında yerleştirilme talebinde bulunamayacaklardır.


Vortex8
Aday Memur
30 Nisan 2024 23:47

Şimdi benim kalemdeki kız yeni alımda işe başladı zabıt katibi olarak kız şimdiden düşmüş diyor benim 1 yılım dolsun ben eş durumuyla gideceğim kocası da aynı ilçe de bizimle.. şimdi bu sizin dediğiniz göre kız 1 yıl içinde gidemiyor öyle mi ? Kızın kocası sağlıkçı

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiSeçim Görev Ücretleri Sözleşmeli Zabıt Katipliğinden Sözleşmeli Koruma ve Güvenliğe geçiş2024 yılı havuz tayinleriKadrolu zabıt katibi becayiş hk.Disiplin soruşturmasıZorla vardiyada çalıştırılma hakkındaTayin hakkında sorum var bilgililer bakabilir miAmircilik taslayan ikmCezaevi vardiya sistemi 24/72 olsa nasıl olur

Sözlük

sessiz kalmak 2 birini son kez gördüğünü bilmemek 2 İşinde gücünde olmanın gençken korkulan bir şey olması 2 şeyh 1 demokrasilerde çare tükenmez 1 Halka Arz 1 ziyaretçiler kanalı 1 güne bir fıkra bırak 1 akasya 1 arşak 3

Son Haberler

Belediye Başkanlarının intibaklarıİdare Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin Karar Yayımlandı1 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıklarıBitcoin'in fiyatı 60 bin doların altına gerilediHırsız baltayı taşa vurdu: Çaldığı bisiklet hakimin çıktı, tutuklandı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?