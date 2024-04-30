Sözleşmeli Personel Aile Birliği Tayini 3+1 Yıla mı çıkarıldı?

merhaba arkadaşlar adalet bakanlığı son yayınlanan atama takvimine göre 1 yıl olan aile birliği mazeret tayini 3+1 yıla çıkarılmış sanırım. Bu doğru mu? kurumda müdüre sordum, o doğru dedi. ama pek emin değilim. bilgisi olan yazabilirse çok sevinirim. herkese kolaylıklar diliyorum.

2024 Yılı İsteğe Bağlı Personel Atama Planlaması yazısından alıntılanmıştır.

Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun (4/B) maddesinde; "Bu fıkranın diğer paragraflarındaki hükümler ile özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon unvanlarında çalıştırılmak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı ünvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon ünvanı ile aynı ünvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar." hükmü yer almakta olup 28.11.2022 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak göreve başlayanlar anılan Kanun'da belirtilen süre şartlarına haiz olmadan NAS ve aile birliği mazereti kapsamında yerleştirilme talebinde bulunamayacaklardır.