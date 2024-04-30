Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Nisan 2024 22:33
4B Hizmetli unvan değişikliği olmadan atanır mı

Merhaba. iibf mezunuyum. 4B li hizmetli olarak atandım. sözleşmeli olarak çalışırken okuduğum bölümün şartını isteyen başka kurumların açmış olduğu ilanlara başvuru yapabilir miyim? bildiğim kadarıyla unvan değişikliği olmadığı sürece atama hakkımız olmuyor. iibf den mezun olunca da bir unvan alamıyoruz ne yazık ki. fakat yardımcı hizmetler sınıfından genel idari hizmetler sınıfına yükselmiş olacağımız için böyle bir hakkımız olabilir mi diye merak ediyorum.

net bir bilgisi olan yazabilir mi lütfen ya da ben net olarak nasıl öğrenebilirim? tedirgin olduğum için kurumların açmış oldukları ilanlara başvuru yapamıyorum.

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