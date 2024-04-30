taşıt kredisi

iyi geceler herkese ben geçen yıl aracımın modelini yükseltmek için 3 yıllık Akbank'tan kredi çektim banka o zaman benden peşin Ferdi kaza poliçesi adında sigorta kestirip ücret aldı bu ay bir yıl doluyor ben tekrardan bu Ferdi kaza sigortasının ücretini ödemek zorunda mıyım aranızda tecrübeli arkadaşlar varsa bilgilendirirse memnun olurum teşekkürler

iyi geceler herkese ben geçen yıl aracımın modelini yükseltmek için 3 yıllık Akbank'tan kredi çektim banka o zaman benden peşin Ferdi kaza poliçesi adında sigorta kestirip ücret aldı bu ay bir yıl doluyor ben tekrardan bu Ferdi kaza sigortasının ücretini ödemek zorunda mıyım aranızda tecrübeli arkadaşlar varsa bilgilendirirse memnun olurum teşekkürler