Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Nisan 2024 22:40
Taşıt kredisinde yenilenen sigorta

iyi geceler herkese ben geçen yıl aracımın modelini yükseltmek için 3 yıllık Akbank'tan kredi çektim banka o zaman benden peşin Ferdi kaza poliçesi adında sigorta kestirip ücret aldı bu ay bir yıl doluyor ben tekrardan bu Ferdi kaza sigortasının ücretini ödemek zorunda mıyım aranızda tecrübeli arkadaşlar varsa bilgilendirirse memnun olurum teşekkürler


kilic61
Aday Memur
01 Mayıs 2024 00:09
Bende 3 yıllık taşıt kullanmıştım tek seferliğine alınır o sigorta parası. Ben aracı satmıştım krediyi erken kapattığım hayat sigorta primlerini geri almıştım. Sigortacına sor o söyler bankalar üstüne yatar takip et
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