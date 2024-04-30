Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


30 Nisan 2024 23:00
Dr Öğretim Üyesi olmak
Mühendislik fakültesindemi yoksa meslek yüksek okulundamı Dr öğretim üyesi olmak avantajlıdır. Fikirlerinizi alabilirmiyim. ilerleyen zamanlarda Doç. Prof kadar ilerlemeyi düşünüyorum

donurh
Daire Başkanı
30 Nisan 2024 23:24

"avantaj" ile neyi kastettiğinize bağlı. Akademik çalışmaların daha çok içinde olabilmeyi, alanda ilerleme olanaklarını, akademik işbirliklerine sahip olabilmeyi avantaj olarak görüyorsanız fakülte daha avantajlıdır herhalde. Bir mühendis neden myo'yu özellike tercih etsin ki?

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