KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


30 Nisan 2024 23:26
Pomem sıçrama tahtası ve ağırlık kaldırma önerisi

Herkese merhaba. 12 mayısta pomem sınavım var. Fakst hiç spor geçmişim yok. 3 gündür parkur kursuna gidiyorum. Sıçrama tahtasında bir türlü doğru düzgün yapamadım. Çok zorlanıyorum. Bir de ağırlık kaldırıp koşma sırasında ağırlık kaldırırken çok zorlanıyorum ve koşamıyorum. İlk gittiğimde düştüm herkes güldü. Bu son gidişim de de başka hoca vardı ve ben yine yapamadım herkes çok iyi yapıyor. Kendimi çok kötü hissettim gitmemeyi düşündüm. 12 günde halledilecek gibi gelmiyor. Ama yinede yapabileceğim kadsr yapmayı düşünüyorumz bu sıçrama tahtası ve ağırlık kaldırıp koşmayı yapabilmem için önerisi olan var mı? Teşekkürler

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