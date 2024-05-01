Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Mayıs 2024 00:23
İkm'nin de 1 mayısı kutlu olsun

1 mayısta vardiyada görev yapacak olan ikm'lerin de bayramı kutlu olsun.


gökbörü23
Aday Memur
01 Mayıs 2024 00:28
35 yaş üstü idam edilsin
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