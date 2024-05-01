Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


01 Mayıs 2024 00:38
Türk-Kürt ayrışmasının çözümünün sırrı kız alıp kız vermektir.

Devlet Bahçeli: Türk-Kürt ayrışmasının çözümünün sırrı kız alıp kız vermektir.

Yeni Anayasa önerisine atıfta bulunmadılar umarım.

Devlet bey çözüm sürecine dünürlükten başlarsa sonu gelmez.

Ayrıştıran etnik kimlikler değildir.

Her evde yaşananlar var.

Siyasette sorun vatandaşta değil.

Hak arayışlarındaki konu nedir bilmeliler.

Nerede yanlış yapıldı kısmında olamayız.

Geriye dönük talepler olmamalı.

Bugünü konuşmalıyız.

Yatırım demeliler, icraat önermeliler.

Projesiz doğu anadolu nasıl kalkınır

İnsan hakları yetmez, daha fazlası yaraşır insana.

Hak kaybındaki konu ise fakirliktir.

Duygusal olanlar kaybeder. Hele bir milletse.

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