Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Mayıs 2024 06:10
Tsk subay jandarma subay

Selamün aleyküm

Subay olmak isteyen biri diğerine nazaran hangisinde daha kolay bir şekilde subay olur

mülakatlar, alimlar, talepler vs bakımından

Teşekkürler

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