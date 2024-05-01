KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Mayıs 2024 06:11
Tsk subay jandarma subay

Selamün aleyküm

Subay olmak isteyen biri diğerine nazaran hangisinde daha kolay bir şekilde subay olur

mülakatlar, alimlar, talepler vs bakımından

Teşekkürler

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