Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Mayıs 2024 09:29
Sosyalleştirme bölgesi görev yeri belirleme sorunu

15 günlük Mehil sürem dolacak ancak il sağlık görev yerimi belirlemiyor . 15 gün dolduğu takdirde nasıl bir yol izlemeliyim ?

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