Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


01 Mayıs 2024 10:16
Öğretmenlik mesleğine getirilen performans sistemi neden başarısizlığa uğradı peki.

Yanlış hatırlamıyorsam öğretmene performans sistemi 11 ilde pilot olarak uygulandı ve hemen kaldırıldı..


gazanya
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 10:19

Performans sistemi uygulamasının başarılı dlabilmesi için bütün kamuda uygulanması gerekir.


gazanya
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 10:23

Kamuda ve özelde bütün meslek guruplarında guruplarında uygulünması gerekir.


gazanya
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 10:25

Uygulanan pilot illerde oğretmen daha bir maaş bile almadan sistem hemen kaldırıldı...


gazanya
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 10:27

Çünkü siyasiler oy kaygısı güderler..


gazanya
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 10:30

Bunun için gelişmiş insan kaynakları izmanlığına ihtiyaç var..


gazanya
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 10:31

Öğrencin öğretmene not vermesi doğru değil denildi.


gazanya
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 10:33

Öğrencinin öğretmene not vermesi öğrencinin gözünde yanliş anlaşılabilir..


gazanya
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 10:36

Öğrenci öğretmeni insan kaynakları izmanlarının hazorlayacağı anketlerle değerlendirebilir..


gazanya
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 10:40

Bu sistemin başarıya ulaşması için diğer meslek gruplarında da uygulanması gerekir..


gazanya
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 10:43

20 yıl önce köy okullarında öğretmenlik yaptım.öğretmen açığımız var dediler..kamu yonetimi mezunuyum..


gazanya
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 10:50

Mülakat öğretmenin nasıl ders anlatma şeklinin ve zihniyetinin anlaşolması yönünden önemli, lakin bu ülkede particilik var,kişi sevicilik var.


gazanya
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 10:51

Ve siyasiler oy kaygısı güderler..


gazanya
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 10:55

Şimdi erdoğanın bazı uygulamalarını doğru buluyorum,bazılarını doğru bulmuyorum.


gazanya
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 10:58

Uzak koylerdeki öğrencisi olmayan okulları kapattı.doğru buluyorum.

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