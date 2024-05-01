Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Mayıs 2024 10:41
İlici tayin

Arkadaşlar ilici tayine başvurup çıkarsa illerarasina başvuru yapabiliyor muyuz ilici yeni yerde asgari çalışma zorunluluğu yıl şartı varmı birde ilici çıkıp gitmezsek herhangi bir cezaya tabi olurmuyuz

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