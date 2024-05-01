KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea



Becayiş istiyor
01 Mayıs 2024 11:21
Sözleşmeliden kadroluya geçip tekrar sözleşmeliye geçmek

Merhabalar. Merak ettiğim bir konu var. Ben bakanlıkta 4/b li çalışırken ösymden tercih yapıp üniversiteye kadrolu olarak atandım. Üniversitede tayin çok zor olduğu için tekrar kpssye çalışıp atanmayı düşündüm. Fakat eski sözleşmeli olarak çalıştığım yerden istifa etmemin üzerinden 1 yıl geçmeden tekrar sözleşmeli olarak atanamama ihtimalim olduğunu duydum. Şuan da kadrolu olarak çalışıyorum. Sözleşmeli olarak tekrar atanabilirmiyim emin olmadığım için buraya danışıyorum. Beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden.

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